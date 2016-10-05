Военным в РФ разрешат короткие контракты для действий за рубежом

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о возможности заключения военнослужащими краткосрочных контрактов.

Об этом говорится на сайте Кабмина РФ.

Согласно сообщению, документ предлагает разрешить срочникам (не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы), а также запасникам поступить на военную службу по контракту "для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности".

Также эта категория людей сможет принимать участие в действиях по "пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей".

Контракт они смогут заключать "на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, но не более чем на один год со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы".

Этот законопроект был подготовлен Минобороны.

Сейчас военные могут заключать контракты на два, три года или пять лет.

"Заключение первых контрактов с этими категориями граждан на более короткие сроки (от шести месяцев до одного года) предусмотрено лишь в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и другие чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности", – сказано в сообщении.

Необходимость таких контрактов возникла "в связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций", для борьбы с которыми понадобилась более высокая мобильность войск.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства России.

Украинская правда