Комитет признал законопроект Донец по е-деклараций коррупционным

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не поддержал проект закона депутата от "Народного фронта" Татьяны Донец 5079 об изменениях к законопроекту "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент УП.

"Признать законопроект коррупциогенным и предлагать Верховной Раде его отклонить", – сказал председатель комитета Егор Соболев.

За это проголосовали большинство членов комитета.

В свою очередь Донец сказала, что законопроект не будет отзывать.

"Это моя официальная позиция", – добавила она.

Как известно, в своем законопроекте Донец предлагает скрыть значительную часть сведений о доходах чиновников в электронных декларациях.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП