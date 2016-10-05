Комитет признал законопроект Донец по е-деклараций коррупционным

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Среда, 5 октября 2016, 16:44

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не поддержал проект закона депутата от "Народного фронта" Татьяны Донец 5079 об изменениях к законопроекту "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент УП.

"Признать законопроект коррупциогенным и предлагать Верховной Раде его отклонить", – сказал председатель комитета Егор Соболев.

За это проголосовали большинство членов комитета.

В свою очередь Донец сказала, что законопроект не будет отзывать.

"Это моя официальная позиция", – добавила она.

Как известно, в своем законопроекте Донец предлагает скрыть значительную часть сведений о доходах чиновников в электронных декларациях.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: декларация коррупция
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IP: 46.219.247.---Євгеній Диров05.10.2016 16:56
так а шо - це ж повністю особистий проект Донець, хай і несе відповідальність.......... наскільки я памятаю, Нарфронт давно заявив - проти БУДЬ-ЯКИХ поправок...........
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