Янукович на посту президента работал на Россию – ГПУ

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Среда, 5 октября 2016, 16:55

Деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации.

Об этом сообщили в ГПУ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко провел рабочее совещание с заместителями и руководителями подразделений, отвечающих за формирование обвинения экс-президенту Виктору Януковичу в создании им преступной организации.

По заключению следователей, деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы.

Также свидетельством того, как сказано в сообщении ГПУ, были назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством, и тому подобное.

Соответственно, деятельность Виктора Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Деяния Виктора Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - сказано в сообщении ГПУ.

Также Луценко поздравил начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюк "с положительными сдвигами в деле экс-"беркутовцев" в суде.

Как известно, экс-"Беркута" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Украинская правда

Темы: Янукович Луценко
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Комментарии — 5
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IP: 93.77.215.---Владислав Кочетов05.10.2016 19:58
С Януковичем все понятно. Эту тварь расстреливать нужно раз двадцать в прямом эфире, чтобы каждый имел возможность наблюдать сие уникальное действо. А как на счет "государственной измены" при назначении на ключевые должности лиц с иностранным гражданством при нынешней власти? Или грузинское, скажем, гражданство предполагает индульгенцию?
Когда уже мы сможем жить в ПРАВОВОМ, а не в быдло-кумовском государстве???
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IP: 46.201.3.---nestor198005.10.2016 19:32
Янукович на посаді президента працював на Росію – ГПУ.
Як земля тікає з під ніг, в Криму і Донбасі, тоді нарешті щось усвідомлюють.
Раніше ні, адже керівники загіпнотизовані удавом Гебельса пропаганди ІНТЕРА і сповна задобрені баблом з чорної каси партії злодіїв в законі.
Якщо ти проти злочинів московської вади в Україні, тоді ти правий, а не навпаки.
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IP: 130.180.216.---ReAlex05.10.2016 18:53
Alexandr Katrulin: Это можешь плести на Киселёв-ТВ, здесь рашистская пропаганда не в чести.
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IP: 37.115.91.---Alexandr Katrulin05.10.2016 17:59
А деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины подчинена интересам США. Хотя судя по нынешнему уровню жизни украинцев при Порошенко, по сравнению с уровнем жизни при Януковиче, так Янек НЕ ТОЛЬКО НИЧЕГО НЕ КРАЛ, ТАК ЕЩЕ ДОПЛАЧИВАЛ НАМ СО СВОЕГО КАРМАНА!!!
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IP: 23.91.133.---Yuri Dzyuba05.10.2016 17:07
это и Козе от Маяковского было понятно, когда он сбежал к своим настоящим хозяевам, 2 года тому ! Вместо Финляндии или Кореи :-)
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