Царевич передумала судиться с Порошенко
Экс-судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич отозвала свой иск из Высшего админсуда Украины, которым обжаловала свое увольнение президентом.
Об этом сообщили в ВАСУ в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"Царевич отозвала свое заявление", - сообщили в ВАСУ.
В то же время в производстве находятся ВАСУ два исковых заявления от Царевич - оба к Высшему совету юстиции.
Царевич просит суд признать незаконными решения ВСЮ, принятые по отношению к ней.
Рассмотрение одного иска назначено на 10 октября, а другой - на 24 октября.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Печерского райсуда столицы Царевич в связи с нарушением присяги.
Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.