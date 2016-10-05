Царевич передумала судиться с Порошенко

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Среда, 5 октября 2016, 18:03

Экс-судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич отозвала свой иск из Высшего админсуда Украины, которым обжаловала свое увольнение президентом.

Об этом сообщили в ВАСУ в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Царевич отозвала свое заявление", - сообщили в ВАСУ.

В то же время в производстве находятся ВАСУ два исковых заявления от Царевич - оба к Высшему совету юстиции.

Царевич просит суд признать незаконными решения ВСЮ, принятые по отношению к ней.

Рассмотрение одного иска назначено на 10 октября, а другой - на 24 октября.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Печерского райсуда столицы Царевич в связи с нарушением присяги.

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

Темы: Порошенко суд люстрация
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