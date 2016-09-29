Порошенко звільнив одіозну суддю Царевич

Президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич.

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко у Facebook.

"Очікуване рішення. Президент звільнив суддю Царевич, яка переслідувала автомайданівців. Відповідний указ після надходження документів з ВРЮ, було підписано сьогодні", - повідомив Цеголко.

Як зазначається на сайті президента, Царевич звільнена у зв’язку із порушенням присяги.

Вища рада юстиції, розглянувши дисциплінарну справу, відкриту стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Оксани Царевич, прийняла рішення про внесення подання Президентові про звільнення з посади цієї судді.

Зокрема, у поданні зазначається, що дії судді Царевич при розгляді десяти справ щодо водіїв - учасників акцій протестів в період з листопада 2013 року носять упереджений характер.

Сутність таких дій доводить порушення суддею засад правосуддя, зокрема верховенства права, незабезпечення права на справедливий суд, неповагу до прав і свобод людини.

Вища рада юстиції вважає, що зазначені обставини свідчать про недотримання суддею Царевич присяги судді, яка зобов’язує суддю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.

Царевич була однією із суддів, які виносили свідомо неправомірні рішення щодо активістів Автомадана на базі сфальсифікованих даішниками протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року.

Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана.

Крім того, справу щодо неї було перекваліфіковано, оскільки з'ясувалося, що "в неї були особисті інтереси". Речник київської прокуратури не уточнила, про що саме йдеться, пояснивши, що "це таємниця слідства".

11 березня Вінницький міський суд обрав запобіжним заходом для судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич особисті зобов'язання строком на 2 місяці з необхідністю носити електронний браслет.

У липні 2015 року Царевич знову взялася вершити правосуддя.

Оксана Коваленко, УП