Вакарчук прокомментировал свое присутствие в президентских рейтингах

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сомневается, что часть украинцев действительно хочет видеть его на посту президента Украины.

Об этом он заявил в среду на пресс-конференции перед концертом в Краматорске, комментируя обнародованный "Украинской правдой" рейтинг, согласно которому 5,6% украинцев готовы голосовать за него на президентских выборах.

"А кто вам сказал, что они хотят? Рейтинги – это такая вещь. Напишите там что-нибудь и спросите у людей. Людей же специально спросили – они же не вышли на улицу с этим. Один мудрый философ сказал: не ищите в темной комнате черную кошку, особенно когда ее там нет", – сказал Вакарчук.

Как известно, согласно с закрытым рейтингом, составленным для президента Петра Порошенко, 9,8% готовы проголосовать за действующего президента, 9,3% – за Юлию Тимошенко, 6,1% – за Юрия Бойко. Вакарчук находится в рейтинге на четвертом месте с показателем в 5,6%.

"(Глава фракции БПП Игорь) Грынив считает, что Вакарчук из "несистемных" политиков представляет наибольшую угрозу, поэтому и меряет его. Он может или взлететь, или упасть, как Надежда Савченко. Но его электоральное поле – около 18%", – сказал один из соратников Порошенко, добавив, что отток рейтингов Вакарчуку идет от Тимошенко и мэра Львова Андрея Садового, который ранее считался основным конкурентом Порошенко.

Павел Островский для УП