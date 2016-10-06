Керри и Лавров обговорили ситуацию в Украине и Сирии

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Четверг, 6 октября 2016, 04:38

Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине, Сирии, а также вопросы ядерно-ракетных испытаний в КНДР.

Об этом сообщил представитель Госдепа Марк Тонер, передает "Укринформ".

"Я могу сказать, что разговор также касался вопросов Украины и Северной Кореи", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему двусторонние контакты происходят после заявления об их прекращении, Тонер отметил, что этот разговор "является частью многосторонних усилий, которые будут продолжаться и в дальнейшем".

Кроме того, представитель Госдепартамента подчеркнул, что американская сторона использует все возможности для того, чтобы немедленно прекратить насилие в Сирии "учитывая то, что происходит в Алеппо".

Темы: США Сирия
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