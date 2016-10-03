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США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии

Понедельник, 3 октября 2016, 20:57

США приостановили прямые переговоры с Российской Федерацией о прекращении огня в Сирии.

Об этом в понедельник, 3 октября, заявил представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, к этому Вашингтон вынудили неудачные попытки добиться установления прекращения огня и неспособность Москвы положить конец насилию, передает информационное агентство dpa.

"Это решение - не из тех, которые легко принимаются", - приводит слова Кирби агентство.

Кирби напомнил об интенсивных ракетно-бомбовых ударах со стороны российской и сирийской авиации по жилым кварталам, инфраструктуре и больницах Алеппо, а также о бомбардировке гуманитарного конвоя близ города, которая имела место в сентябре.

"К сожалению, Россия не смогла придерживаться своих собственных обязательств (...), а также не была готова или была не в состоянии гарантировать соблюдение сирийским режимом тех условий, на которые согласилась Москва", - подчеркнул представитель Госдепа США.


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Темы: СШАРосcияСирия
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