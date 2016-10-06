Истребители четырех стран поднимались на перехват бомбардировщиков РФ

ВВС Норвегии, Британии, Франции и Испании поднимали в воздух свои перехватчики по мере того, как два российских бомбардировщика Ту-160 приближались к воздушным границам каждой из этих стран.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Отмечается, что описываемый инцидент имел место еще 22 сентября, однако подробности стали известны лишь недавно, когда было обнародовано заявление французского министерства обороны.

В нем сообщается, что военные Норвегии первыми обнаружили пару российских бомбардировщиков у северных границ страны. По тревоге в воздух были подняты два истребителя F-16, которые сопроводили российские самолеты в сторону севера Шотландии.

После этого Британия подняла в воздух истребители "Тайфун" с базы Королевских ВВС Лоссимут на перехват бомбардировщиков, которые в тот момент находились к западу от Шетландских островов. Как заявили тогда ВВС Британии, российские самолеты не вторгались в воздушное пространство страны.

Затем российские бомбардировщики прошли по касательной вдоль западного побережья Ирландии, после чего были перехвачены двумя французскими истребителями "Рафаль" в 100 км от побережья Бретани. Как сообщило министерство обороны Франции, еще два "Рафаля" поднимались в воздух на подмогу своим товарищам по мере того, как Ту-160 продвигались на юг.

Позже Испания была вынуждена отправить два своих самолета F-18 на перехват бомбардировщиков к северу от Бильбао. После этого российские самолеты совершили разворот и двинулись в обратном направлении. Полагают, что на обратном пути их перехват уже не осуществлялся.