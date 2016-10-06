Рада отказалась запретить гастроли россиян, не высказавшихся против России

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Четверг, 6 октября 2016, 11:08

Верховная Рада отклонила законопроект, который запрещал бы или ограничивал бы выступления российских артистов, которые поддерживают агрессию России против Украины и официально не осудили ее.

Проект закона №4303 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения использования медийной продукции государства-агрессора не получил необходимых голосов в первом чтении.

За основу ограничение использования медийной продукции государства-агрессора поддержали лишь 174 депутатов, за возвращения в комитет на доработку – 205 депутатов, три попытки возвратить законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы – Николаю Княжицькому – тоже провалились (220 голосов, 222 голоса, 215 голосов).

Законопроектом предлагалось требовать от российских музыкантов, артистов театра и кино письменных заявлений об осуждении агрессии России против Украины, в частности оккупации ее территорий.

В частности, предполагалось:

- установить ограничение для гастролей артистов из государства-агрессора, в частности запретить гастрольные мероприятия лиц из России, если они до начала соответствующее гастрольного мероприятия не подали организаторам гастрольного мероприятия "письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины, за исключением предусмотренных законопроектом случаев";

- предусмотреть, что для проведения гастрольного мероприятия гастролеров, связанных с государством-агрессором, необходимо получить свидетельство о проведении гастрольного мероприятия;

- для театра предусмотреть, что творческий работник, член художественного, артистичного персонала театра, который является гражданином государства-агрессора, может участвовать в спектаклях, театральных постановках в Украине исключительно после подписания им заявления об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором;

- установить дополнительные условия выдачи прокатных удостоверений на фильмы с участием физических лиц – резидентов государства-агрессора, а именно подачи такими лицами заявления об осуждении оккупации территории Украины государством-агрессором;

- запретить трансляцию телерадиоорганизациями музыкальных произведений, впервые обнародованных после 1 января 2014 года при участии лиц, включенных к Перечню лиц, составляющих угрозу национальной безопасности, и/или по крайней мере один из авторов (соавторов) или исполнителей (соисполнителей) которых является гражданином государства-агрессора при условии, что отсутствуют достоверные данные, что этот публично высказывался об осуждении оккупации территории Украины Россией;

- установить дополнительные условия ретрансляции на территории Украины программ телерадиоорганизаций, которые подпадают под юрисдикцию государства-агрессора.

После провального голосования Княжицкий возмущенно заявил, что не будет участвовать в заседаниях парламента, и призвал к этому же коллег.

Дополняется…

Темы: Верховная Рада культура законодательство
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IP: 178.92.142.---sensor+206.10.2016 12:32
Письменное заявление о том что не согласен -- это уже перебор. Княжицкий что, хочет чтобы Макаревич или Ахеджакова или Лазарева заявы намалевали что они против Путина и сдали в ВР или как?
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