Княжицкий устроил демарш – Лещенко назвал его агентом РФ

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Четверг, 6 октября 2016, 12:12

Депутат Николай Княжицкий обвинил в работе против Украины тех, кто не поддержал его законопроект об ограничительных мерах для гастролеров из России, в ответ его назвали агентом РФ.

"Я очень прошу вас – тех, у кого есть хотя бы доля чести и совести, прекратить участвовать в заседаниях этой Верховной Рады. Я, по крайней мере, сделаю так", – сказал Княжицкий после провального голосования за его проект закона №4303.

"Пока мы хотя бы не отправим на повторное второе чтение этот законопроект, пока мы не покажем, кто в этом зале выступает против Украины, против украинцев, кто спекулирует и врет в пользу Лёвочкиным, Фирташам, другим коррупционерам, в пользу негодяей, олигархическому большинству, которое разворовывало эту страну 25 лет, а сейчас пытается через таких, как этот Лещенко здесь сидит лает, через таких негодяев, как это Червакова, которая с "Интера" не вылазит, через того же Лёвочкина, через других людей, которые пробуют уничтожить Украину, не дают принять нормальный закон, который поддерживает украинскую арт-среду", – воскликнул он.

По словам Княжицкого, за ограничение возможности гастролей российских артистов было много роликов и протестов, за это выступали Ирма Витовская, Ростислав Держипольский, "коллективы многих украинских заведений и театров, заведений культуры".

"Вы дальше хотите, чтобы российские люди, которые издеваются над нами, танцевали в Октябрьском дворце на костях наших предков? Идите сами там потанцуйте. Я в этом цирке участвовать не буду", – заявил он.

Депутат Сергей Лещенко на это заявил, "чтобы все государство видело, как сейчас пытались ввести коррупционную схему "антинародным фронтом":

"Человек, который был с отцом российской пропаганды Киселевым, который вместе с Сивковичем, который сбежал в Россию, который причастен к разгону Майдана, человек, который уничтожил единственный оппозиционный телеканал во времена Януковича – TVI – и этот человек сейчас рассказывает о том, что он защищает национальные интересы".

"Этот человек является агентом, который заслан сюда, который отстаивает вражеские к Украине интересы...", – заявил Лещенко в адрес Княжицкого.

Депутат Ольга Червакова, в свою очередь, порадовалась, что "здравый смысл все же перевесил над маразмом во время этого голосования".

"Я считаю, и наша фракция имеет такую же позицию: эту сферу (культуры) надо действительно регулировать. Это позор, что на гуманитарную сферу Украины есть российские влияния. Но когда эта сфера регулируется с помощью рейдерских законов…", – отметила она, но не успела договорить за 30 секунд, выделенных регламентом.

Перед этой перепалкой Верховная Рада отклонила законопроект №4303, который предлагал требовать от российских музыкантов, артистов театра и кино письменных заявлений об осуждении агрессии России против Украины для предоставления разрешения на гастроли в нашем государстве.

Вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что в таких запретах Украина уподобилась бы к России, а Ольга Червакова предположила, что в России артистам может угрожать тюрьма в случае публичных заявлений в поддержку Украины и ее территориальной целостности.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда06.10.2016 12:35
Лещенко боится,что его подружку диджея не пустят в ответ в рашку
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