За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 пострадали – штаб

967 просмотров
0
Четверг, 6 октября 2016, 12:50

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военнослужащий погиб, еще 2 пострадали.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, 1 украинский военный погиб, еще 1 получил ранения (в результате подрыва на растяжке в Троицком на Светлодарской дуге) и 1 получил контузию (в Песках) ", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, география боевых действий на луганском направлении несколько расширилась.

"Оккупанты перебросили дополнительные силы в Славяносербск и обстреляли ближайшие украинские позиции из минометов и танка. Также, как и в прошлые дни, противник открывал огонь в Станице Луганской и Попаснянском районе. В частности, на участке фронта Новоалександровка - Новозвановка, оккупанты применяли минометы и БМП. По нашим позициям выпущено более 50 минометных мин", – сказал он.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксовано12 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении возобновились активные боевые действия в Песках.

Противник совершил 2 мощных минометных обстрелов наших позиций. Оккупанты больше часа вели огонь с территории разрушенного Донецкого аэропорта, сообщил спикер АТО.

Также, по словам Мотузяника, традиционно очень неспокойно в авдеевской промзоне, где вообще враждебные обстрелы продолжались почти 3 часа. Кроме этого, оккупанты открывали огонь в Луганском, Новгородском и Верхнеторецком.

Таким образом, спокойно в среду было только севернее Горловки (участок фронта Зайцево - Майорск).

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении враждебные обстрелы продолжаются по всему фронту.

Оккупанты систематически нарушают режим тишины в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь - Широкино. Кроме легкого вооружения, НЗФ 1 раз применяли 82-мм миномет. Также сразу на трех рубежах вели огонь снайперы боевиков. Из-за действий оккупантов украинские войска неоднократно открывали ответный огонь, отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 20 вражеских обстрелов, в том числе 1 с использованием миномета.

5 октября на луганском и донецком направлениях зафиксированы 4 полета вражеских БПЛА.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В МИД РФ заявили, что борются с "геноцидом русскоязычных" в Украине 6 октября 2016, 13:38
Россияне разрешили боевикам стрелять из минометов и БМП - разведка 6 октября 2016, 13:12
АТО: За сутки 40 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов 6 октября 2016, 07:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко об эгоистичных политиках: Она, простите оговорился, он
США следят за попытками ограничить независимость НАБУ – посол
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 пострадали – штаб
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию-2016 по физике получили сразу трое ученых

Протест

Тысячи женщин в Польше вышли на протест о запрете абортов