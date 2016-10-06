В МИД РФ заявили, что борются с "геноцидом русскоязычных" в Украине

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Четверг, 6 октября 2016, 13:38

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что занимаются "урегулированием кризиса в Украине", чтобы остановить "поток беженцев" из Донбасса в Россию и избежать "геноцида русскоязычного населения".

Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая на открытии второго Европейского форума молодых дипломатов, сообщает ТАСС.

"Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране. Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения", – сказал он.

Келин заявил, что "люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование".

По его словам, Россия приняла "более миллиона беженцев только из восточной части Украины".

Темы: Росcия АТО Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 5.105.153.---farabundo06.10.2016 14:06
Кретинизм страны Кацапии - зашкаливает! Тут без комментариев...
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IP: 178.92.167.---Владимир Галаган06.10.2016 14:02
Пожалуйста, переведите дословно на русский язык словосочетание "російська мова". Это "российский язык, не так ли? Да где вы вдели или слышали такой язык ???!!! Такого не существует. Так сколько можно в угоду российским царям называть язык наших предков русинов Киевской Руси - российским. Идиотизм. Да, Россия приняла в качестве государственного русский язык, но разве от этого он стал российским. США приняли в качестве государственного английский язык, но почему то англичане не называют из за этого свой язык американским.
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