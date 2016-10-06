В РФ в пятый раз переписали обвинение для директора украинской библиотеки

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Четверг, 6 октября 2016, 15:17

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Об этом сообщил ее адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов, передает в четверг российский "Интерфакс".

"В ближайшее время дело в отношении моей подзащитной будет направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы", – сказал Павлов.

Он отметил, что уже начал знакомится с обвинительным заключением по делу.

"Следствие так и не смогло четко сформулировать обвинение в экстремизме. Из текста обвинительного заключения непонятно, в совершении каких именно действий обвиняется Шарина. В такой ситуации суд просто не сможет рассматривать дело и будет вынужден возвратить его обратно прокурору", – считает защитник.

В середине сентября он сообщал, что следствие в четвертый раз предъявило обвинение Шариной в окончательной редакции, внеся в текст обвинительного заключения незначительные изменения.

Как известно, российские правоохранители 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор, 58-летняя Шарина была задержана.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Материалы дела в отношении Шариной позднее передали в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве.

В середине августа 2016 года суд вернул дело Шариной следователям.

Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.

Темы: Росcия права человека
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