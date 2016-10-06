Националисты пришли с кровавыми плакатами под МВД

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Четверг, 6 октября 2016, 15:27

Около 300 активистов партий "Свобода", "Правого сектора", а также ОУН пикетируют здание МВД в Киеве с требованием, не вводить презумпцию правоты полицейского.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Активисты держат плакаты с надписями "Презумпция правоты народа" и "Кровавого убийцу Арсена на нары".

 
Марьяна Пьецух
 
Марьяна Пьецух

Присутствующие заявляют, что недовольны кадровыми решениями министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Хатии Деканоидзе.

 
Марьяна Пьецух

За правопорядком следят около 200 правоохранителей, при этом сотрудники патрульной полиции обыскивают всех участников митинга на подходе в здание.

Митингующих пытались пронести шины, но их не пропустили.

 
Марьяна Пьецух

Присутствует также бывший начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива.

В комментарии УП он рассказал, что находится в "распоряжении министра".

 
Марьяна Пьецух

Один из организаторов акции член политсовета "Свободы" Юрий Ноевой заявил, что "введение презумпции правоты полицейского – это шаг олигархической власти для защиты себя и своего имущества от людей".

 
Марьяна Пьецух

Митинг проходит спокойно. В МВД митингующим сказали, что с двумя ихними представителями сможет встретиться Деканоидзе.

Украинская правда

Темы: полиция Аваков митинги
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IP: 92.113.69.---Дідусь Іванович06.10.2016 16:16
Саме безнаціональні "націоналісти" і провокують абсурдні сутички з поліцією. віддячують імперським рашистам за територіальну ознаку замість національності.
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IP: 194.44.160.---Семенен06.10.2016 16:09
Не треба впадати в крайнощі - просто чітко треба прописати, що може робити поліцай, а що ні. Так само - що може робити громадянин, а що ні. Або буде безправна поліція - як зараз, коли їм нічо неможна (і розгул бандитизму - можна пяному їхати, втікати, можна стріляти на вулиці в кого хош), а від них вимагають, або буде як було - їм можна все, включно із вбивствами невинних.
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