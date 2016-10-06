Националисты пришли с кровавыми плакатами под МВД

Около 300 активистов партий "Свобода", "Правого сектора", а также ОУН пикетируют здание МВД в Киеве с требованием, не вводить презумпцию правоты полицейского.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Активисты держат плакаты с надписями "Презумпция правоты народа" и "Кровавого убийцу Арсена на нары".

Марьяна Пьецух

Марьяна Пьецух

Присутствующие заявляют, что недовольны кадровыми решениями министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Хатии Деканоидзе.

Марьяна Пьецух

За правопорядком следят около 200 правоохранителей, при этом сотрудники патрульной полиции обыскивают всех участников митинга на подходе в здание.

Митингующих пытались пронести шины, но их не пропустили.

Марьяна Пьецух

Присутствует также бывший начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива.

В комментарии УП он рассказал, что находится в "распоряжении министра".

Марьяна Пьецух

Один из организаторов акции член политсовета "Свободы" Юрий Ноевой заявил, что "введение презумпции правоты полицейского – это шаг олигархической власти для защиты себя и своего имущества от людей".

Марьяна Пьецух

Митинг проходит спокойно. В МВД митингующим сказали, что с двумя ихними представителями сможет встретиться Деканоидзе.

Украинская правда