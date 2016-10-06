Украинец отсудил у Литвы €15 тыс. за насилие со стороны полицейских

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Четверг, 6 октября 2016, 16:20

ЕСПЧ принял решение, согласно которому Литва обязуется выплатить 15 тыс. евро в качестве возмещения нематериального ущерба за злоупотребления сотрудников полиции Каунаса украинцу, который живет в Литве.

Об этом сообщает Delfi.

Таким образом, Европейский Суд по правам человека признал, что в Марьяна Юсова полицейские применили непропорциональную силу.

Инцидент произошел пять лет назад. Тогда до 16-летнего Марьяна Юсова полуночи на улице подошли полицейские, которые разыскивали грабителей. Парень начал убегать, но вскоре был арестован на железнодорожной станции.

Полицейские заявили, что задержанный парень оказывал сопротивление, поэтому они вынуждены были применить против него болевые приемы и наручники.

Парень признал, что убегал от полиции, но отрицал тот факт, что оказывал сопротивление.

Судебно-медицинская экспертиза выявила многочисленные раны на плечах, руках, груди, бедрах, рваные раны на большом пальце, всего "восемнадцать или больше травм".

Полученные мальчиком травмы были отнесены в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Тогда правоохранители оштрафовали парня за сопротивление полиции на 150 литов (43 евро), а служебное расследование против правоохранителей показало, что сила была применена законно и должным образом.

Однако, семь судей Страсбургского суда на этой неделе не согласились с правоохранителями Каунаса.

"Даже если он действительно обругал офицеров, упал на землю и пытался их укусить или толкнуть, суд не убежден в том, что действительно была потребность в том, чтобы такое количество подготовленных офицеров применила физическую силу в такой степени, нанеся не менее 18 ударов", – говорится в решении суда.

Адвокат украинца Диана Вишинскине это решение назвала "победой над полицейским произволом".

Европейская правда

Темы: Литва полиция суд
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