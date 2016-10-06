Парубий закрыл Раду, визы с Россией не рассмотрели

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание Верховной Рады. Проект постановления о введении визового режима с РФ депутаты не рассмотрели.

Так, депутаты приняли закон о продлении моратория на продажу земли, затем рассмотрели законопроект о создании Государственного дорожного фонда. Чтобы успеть рассмотреть эти решения, Парубий продлил заседание Рады на 15 минут. Однако этого времени оказалось недостаточно, чтобы рассмотреть вопрос о визах, и спикер закрыл заседание парламента.

Лидер фракции БПП Игорь Грынив в комментарии УП отметил, что парламент просто не успел дойти до постановления о визах.

"Почему не голосовали за визовый? Потому что мы успели проголосовать за другие законопроекты, мы же дурака не валяли", - сказал Грынив.

Как известно, Верховная Рада должна был в четверг рассмотреть проект постановления 4030 об "обращении к Кабинету Министров Украины о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Как сообщалось, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрение вопроса о введении визового режима с РФ и расширении санкций.

Украинская правда