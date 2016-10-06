Порошенко назначил Савченко председателем Николаевской ОГА

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Четверг, 6 октября 2016, 19:30

Президент Петр Порошенко назначил нардепа БПП Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Согласно информации, Савченко назначен на должность с 6 октября 2016 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Другим указом президент освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской ОГА.

Как известно, 29 июня президент Петр Порошенко получил от Кабмина представление на увольнение николаевского губернатора Вадима Мерикова и подписал соответствующий указ о его увольнении.

Перед этим президент выступил за увольнение исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Виталия Гончарова и прокурора Николаевской области Вячеслава Кривовяза.

Причиной стал коррупционный скандал с участием заместителя николаевского губернатора Николая Романчука.

Украинская правда

Темы: Николаевская область Порошенко кадры
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