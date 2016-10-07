АТО: 30 нарушений "тишины", боевики обстреляли Авдеевку из артиллерии

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Нарушая "режим тишины" противник открывал огонь в районе Марьинки и Павлополя из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а по Широкиному из минометов калибров 120 и 82 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районах Новоалександровки, Станицы Луганской, Попасной, Новогригорьевки и Орехового. Кроме стрелкового оружия и гранатометов здесь противник применил снайперский огонь.

На Донецком направлении состоялось 4 обстрела. В частности, по защитникам Авдеевки было осуществлен обстрел со ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.