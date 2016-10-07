На границе с Польшей застряли более 1000 авто

По состоянию на 8 утра 7 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоит 1010 автомобилей.



Такие данные приводит Западное управление Госпогранслужбы Украины.



В частности, в пункте пропуска "Краковец" скопились 250 авто, "Рава-Руська" – 200, "Ягодин авто" – 150, "Устилуг" – 120, "Угринов" – 110, "Шегини" – 70, ПП "Грушев" – 60 "Смильница" – 50.



На границе с Венгрией наблюдаются 20 автомобилей в ПП "Вилок", а на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 70 автомобилей.



Очередей на словацком и молдавском направлении нет.



Украинская правда