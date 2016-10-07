На границе с Польшей застряли более 1000 авто

00
0
Пятница, 7 октября 2016, 08:20

По состоянию на 8 утра 7 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоит 1010 автомобилей.

Такие данные приводит Западное управление Госпогранслужбы Украины.

В частности, в пункте пропуска "Краковец" скопились 250 авто, "Рава-Руська" – 200, "Ягодин авто" – 150, "Устилуг" – 120, "Угринов" – 110, "Шегини" – 70, ПП "Грушев" – 60 "Смильница" – 50.

На границе с Венгрией наблюдаются 20 автомобилей в ПП "Вилок", а на границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" стоят 70 автомобилей.

Очередей на словацком и молдавском направлении нет.

Украинская правда

Темы: граница Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В ЕС начала работу совместная пограничная служба 7 октября 2016, 06:16
В МИД напомнили, как контролируется пересечение границы россиянами 7 октября 2016, 00:49
Кабмин открыл пункт пропуска через госграницу в речпорту Киева 5 октября 2016, 13:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Пентагоне заявили о высокой вероятности войны с Россией
Украинская делегация поднимет вопрос Сущенка в ООН
173 военных погибли в Донбассе с начала года - Полторак
Российский консул проигнорировал вызов в МИД Украины по делу Сущенко
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из Франции, США и Нидерландов

Интервью

Александр Линчевский о том, как Минздрав будет реформировать здравоохранение