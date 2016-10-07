Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге

Россия хорошо обезопасила себя от риска тяжбы в Международном суде ООН, однако Украина планирует судиться по трем международным конвенциям.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, выступая во время часа правительства в Верховной Раде.

"Россия планомерно готовилась к агрессии, потому что вся российская дипломатия, начиная с '90-х годов, целеустремленно при подписании любых межгосударственных, международных соглашений включала положение, позволявшее ей не распространять на данные соглашения право международного суда", – заявил он.

"Что это означает на простом языке? Россияне, понимая, что они не собираются выполнять ключевые межгосударственные и международные соглашения, вписывали, что в случае нарушения ими данного соглашения, они имеют право отказаться от рассмотрения такого дела в международном суде", – сказал Петренко.

Дополняется...