Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге

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Пятница, 7 октября 2016, 10:57

Россия хорошо обезопасила себя от риска тяжбы в Международном суде ООН, однако Украина планирует судиться по трем международным конвенциям.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, выступая во время часа правительства в Верховной Раде.

"Россия планомерно готовилась к агрессии, потому что вся российская дипломатия, начиная с '90-х годов, целеустремленно при подписании любых межгосударственных, международных соглашений включала положение, позволявшее ей не распространять на данные соглашения право международного суда", – заявил он.

"Что это означает на простом языке? Россияне, понимая, что они не собираются выполнять ключевые межгосударственные и международные соглашения, вписывали, что в случае нарушения ими данного соглашения, они имеют право отказаться от рассмотрения такого дела в международном суде", – сказал Петренко.

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Темы: Росcия война суд Путин Минюст
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Комментарии — 2
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IP: 82.145.221.---Антиимперия07.10.2016 11:20
В ссср тоже было.
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IP: 213.130.11.---Basta1307.10.2016 11:10
Плевал Путин на ваши суды и конвенции, у него ядерное оружие есть.
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