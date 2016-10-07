Марчук: В 11 начинается синхронное разведение войск в Петровском

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Пятница, 7 октября 2016, 11:09

В пятницу в 11:00 должно начаться синхронное разведение военных в районе Петровского.

Об этом "Украинской правде" рассказал представитель Украины в сфере безопасности подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Сегодня в 11:00 должно быть начато синхронное разведение военных подразделений в Петровском", - сказал он.

"Для надежного контроля именно за синхронностью разведения и неуклонным выполнением всех остальных условий на месте находится группа украинских офицеров из СЦКК во главе с генералом Борисом Кременецким, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - добавил Марчук.

Он также отметил, что вопрос синхронного разведения военных подразделений у Станицы Луганской "будет зависеть от того, как пройдет разведение в Петровском и главное, будет выдержан боевиками режим тишины и все остальные условия, в том числе разминирование и допуск наблюдателей СММ ОБСЕ и СЦКК ко всей территории определенного участка у Станицы ".

Марчук также напомнил, что идея попытки отвода, а по сути передислокации военных подразделений от линии соприкосновения всего на 1 километр на малых участках возникла еще в марте.

По его словам, тогда удалось договориться, подписать и задействовать соглашение о разминировании 12 участков вдоль линии соприкосновения и создать условия для ремонтных бригад по восстановлению важных объектов жизнеобеспечения.

"Участки для отвода войск на 1 километр избирались нашими военными с учетом всех возможных рисков но при обязательном выполнении согласованных условий синхронного разведения", - сказал он.

По словам Марчука, согласование происходит на всех уровнях: "Идет длинная цепь согласований от штаба АТО до Генштаба ВС Украины, МИДом, когда необходимо то и со спецслужбами, ну и, безусловно, с высокими политическими инстанциями".

По Станице Луганский Марчук отметил, что там "точкой, вокруг которой сформирована зона отвода войск - является разрушенный мост через Северский Донец".

"Там не квадрат, а многогранник, более похожий на круг с радиусом 1 километр", - пояснил он.

Марчук также опроверг заявления председателя Луганской ОГА о том, что с разведением войск Украина потеряет Счастье и ТЭС и Станице Луганской.

"Об уходе из Станицы Луганской речь вообще не идет и никогда не шла", - подчеркнул он.

Марчук рассказал, как спросил жительницу Станицы Луганской, хочет ли она, "чтобы сепары отошли на километр от реки, и дистанция между увеличилась вдвое, чтобы боевики не могли их обстреливать.

"Такая постановка вопроса для нее была неожиданной. Главная идея - сделать так, чтобы на 1 километр боевики отошли от линии соприкосновения и чтобы дистанция между вооруженными людьми по обе стороны линии фронта увеличилась вдвое", - отметил он.

Он подчеркнул, что это передислокация сил.

"По сути, это передислокация, так линия соприкосновения не меняется, а это значит, что и подконтрольность территории правительству Украины не уменьшается ни на сантиметр. Так предусмотрено в соглашении. И никакая серая зона не возникает. Войска остаются", - отметил Марчук.

Он добавил, что в Станице Луганской на ремонт разрушенного моста, который является центром разведения войск, Красный крест сообщил, что может выделить несколько десятков миллионов гривен, если удастся отвести от моста военных и здесь будет длительный и стабильный режим тишины.

"Только за один месяц - июль - через КПВВ в Станице Луганской (даже через разрушенный мост - УП) прошли 100 142 человека", - отметил он.

Кроме того, Марчук считает, что кампания, которую пытаются провести в некоторых городах Украины против разведения войск на этих маленьких участках, "действует в интересах РФ, поскольку дает ей в руки аргументы для обвинений Украины в том, что она не заинтересована в поиске возможностей для уменьшения обстрелов вдоль линии соприкосновения ".

Марчук также напомнил, что синхронное разведения войск переносилось в Петровском и Станице Луганской из-за обстрелов и блокировки наблюдателей. Он подчеркнул, что без выполнения условий разведения сил невозможно.

"До полной тишины в пределах отведенного времени никакого разведения не будет. В районе Золотого режим тишины соблюдается уже значительно более 7 дней и поэтому военные подразделения там разведены, но еще не приступали к разминированию, что создает проблемы для безопасного передвижения патрулей СММ ОБСЕ", - отметил он.

Марчук также рассказал, что в среду на переговорах в Минске было согласовано, что ночью СММ ОБСЕ и СЦКК будут круглосуточно контролировать участки.

"Боевики отрицали обстрелы, ссылаясь на то, что СММ ОБСЕ их не зафиксировала. А не зафиксировала потому, что обстрелы были ночью, когда патрулей СММ там не было. Договорились, что СММ ОБСЕ и СЦКК усилят круглосуточный контроль за этими участками и если все условия будут выполняться, то разведение может начаться по предусмотренной процедуре ", - сказал Марчук.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс
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IP: 46.211.218.---Анатолій Маркевич07.10.2016 12:42
кацапня збреше
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