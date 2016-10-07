Россия пытается сфабриковать обвинения против Сущенко – Климкин

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Пятница, 7 октября 2016, 11:29

Российская власть пытается сфабриковать обвинения против журналиста "Укринформа" Романа Сущенко, который содержится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил во время часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.

"Как вы, наверное, знаете, сегодня Россия надеется сфабриковать обвинения в отношении него. В отношении (заключенного в России Александра) Кольченка такая же ситуация", – сказал он.

Климкин добавил, что Украина делает все для получения консульского доступа к Сущенко, однако пока это не удалось.

В частности, по его словам, к этому процессу подключилось Министерство информационной политики, которое задействовало мировые медиа и неправительственные организации.

"Пытаемся получить консульский доступ к Роману, который ему гарантирован соответствующими международно-правовыми документами", – сказал он.

Климкин добавил, что Украине необходима "дальнейшая скоординированная позиция в смысле давления международного сообщества, международных медиа и международных неправительственных организаций для действительного улучшения ситуации".

Как известно, собственный корреспондент "Укринформа" в Париже Сущенко был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Российская власть назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины и поместила под арест на два месяца.

К нему до сих пор не допустили украинского консула.

Украинская правда

Темы: Сущенко Климкин Росcия
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