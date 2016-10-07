Российские СМИ выльют новую порцию грязи на Сущенко – адвокат

Адвокат украинского журналиста незаконно задержанного в России Романа Сущенко Марк Фейгин заявил об очередных публикациях с ложной информацией о своем подопечном в российской прессе.

Об этом он пишет в пятницу в Твиттере.

"В ближайшее время против Романа Сущенко ждите очередной помойки в кремлевском издании "Московский комсомолец". Эти всегда были под конторой", – пишет Фейгин.

В ближайшее время против Романа Сущенко ждите очередной помойки в кремлевском издании "Московский комсомолец". Эти всегда были под конторой. — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 октября 2016 г.

Также адвокат сообщает, что сможет попасть к корреспонденту "Укринформа" не ранее понедельника.

"В результате жеребьёвки адвокатов перед этой чёртовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром. Сегодня увижу его в ФСБ на обвинении", – сообщил адвокат.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве, где его обвинили в шпионаже.

В Главном управлении разведки решительно опровергли заявление ФСБ России о том, что Сущенко – разведчик.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Обвинение Сущенко должны предъявить 7 октября. РФ развернула целую кампанию по дискредитации журналиста.

Украинская правда