Росія намагається сфабрикувати звинувачення проти Сущенка – Клімкін

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 11:29

Російська влада намагається сфабрикувати звинувачення проти журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, який утримується в московському СІЗО за звинуваченням у шпигунстві.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив під час години запитань до уряду в п'ятницю у Верховній Раді.

"Як ви, напевно, знаєте, сьогодні Росія сподівається сфабрикувати звинувачення стосовно нього. Стосовно (ув'язненого в Росії Олександра) Кольченка така ж сама ситуація", – сказав він.

Клімкін додав, що Україна робить все для отримання консульського доступу до Сущенка, однак поки це не вдалося.

Зокрема, за його словами, до цього процесу підключилося Міністерство інформаційної політики, яке задіяло світові медіа і неурядові організації.

"Намагаємося отримати консульський доступ до Романа, який йому гарантований відповідними міжнародно-правовими документами", – сказав він.

Клімкін додав, що Україні необхідна "подальша скоординована позиція в сенсі тиску міжнародного співтовариства, міжнародних медіа і міжнародних неурядових організацій для дійсного покращення ситуації".

Як відомо, власний кореспондент "Укрінформу" в Парижі Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Російська влада назвала його полковником Головного управління розвідки Міноборони України і помістила під арешт на два місяці.

До нього досі не допустили українського консула.

Українська правда

Теми: Сущенко Клімкін Росія
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