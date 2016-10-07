"Венецианская комиссия": решения украинских судов не аргументированы

00
0
Пятница, 7 октября 2016, 12:07

Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") считает недостаточно аргументированными судебные решения в Украине.

Об этом в ходе международной конференции по конституционному праву сказал председатель комиссии Джанни Букиккио, сообщают "Украинские новости".

Он заявил, что особенно это касается судов первой инстанции.

"Такое отношение недопустимо. Суть судебной власти заключается в том, чтобы аргументировать судебное решение", – подчеркнул Букиккио.

По его мнению, украинские судьи излагают крайне мало аргументации в своих решения, опасаясь отмены их в судах высших инстанций.

В то же время он заявил, что после Евромайдана политическая коррупция в Украине уменьшилась.

"Политическая коррупция, нам кажется, со времен Майдана уменьшилась, но судебная коррупция остается актуальной", – заявил он.

Букиккио назвал коррупцию в судах одной из главных проблем Украины.

"К сожалению, коррупция остается дестабилизирующим фактором для судебной системы", – заявил глава "Венецианской комиссии".

Он также поприветствовал вступление в силу конституционных изменений в части правосудия.

Кроме того, он приветствовал ликвидацию высших спецсудов, создание Высшего совета правосудия вместо Высшего совета юстиции, повышение зарплат судей.

Как известно, ранее Верховный суд обжаловал судебную реформу в Конституционном суде. В ответ на в Раде заявили, что Верховный суд этой жалобой проявил правовой нигилизм и должен быть распущен.

Темы: суд коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Экс-"беркутовец": патроны со свинцовыми пулями привозили спецмашины 7 октября 2016, 11:23
Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге 7 октября 2016, 10:57
В Крыму членов Меджлиса дальше штрафуют и не ведут суд на их языке 6 октября 2016, 17:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нобелевскую премию мира получил президентКолумбии
Экс-"беркутовец": патроны со свинцовыми пулями привозили спецмашины
Марчук: В 11 начинается синхронное разведение войск в Петровском
Петренко: Россия давно готовила агрессию, Путин еще будет мечтать о суде в Гааге
Все новости
Двигатели культуры

Как устроен рабочий процесс “Dakh Daughters” и как уживаются участницы коллектива

Мысли критично!

Курс от Университета Квинсленда доступен бесплатно онлайн