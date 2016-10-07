Украинский журналист принес Сущенко первую передачу в СИЗО

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Пятница, 7 октября 2016, 13:47

Корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк принес арестованному в России журналисту агентства "Укринформ" первую передачу.

Об этом Цимбалюк написал на своей странице в Facebook.

"А вы знали, что граждане РФ боятся носить передачки в СИЗО Лефортово, арестованным по статье "шпионаж". Я гражданин Украины, мне боятся нечего", – написал он.

Цимбалюк добавил, что описание состава передачи нужно заполнять под копирку, чтобы было два экземпляра. Кроме того оказалось, что передавать влажные салфетки нельзя, а туалетную бумагу и шампунь вернули, заявив, что они есть в тюремном киоске.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что со среды журналисту перечисляют деньги на счет, а в пятницу передачу доставят в его камеру.

Как известно, собственный корреспондент "Укринформа" в Париже Сущенко был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Российская власть назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины и поместила под арест на два месяца.

К нему до сих пор не допустили украинского консула.

Украинская правда

Темы: Сущенко Росcия
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