Український журналіст приніс Сущенку першу передачу в СІЗО

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 13:47

Кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк приніс заарештованому в Росії журналісту агентства "Укрінформ" першу передачу.

Про це Цимбалюк написав на своїй сторінці в Facebook.

"А ви знали, що громадяни РФ бояться носити передачки в СІЗО Лефортово, заарештованим за статтею "шпигунство". Я громадянин України, мені боятися нічого", – написав він.

Цимбалюк додав, що опис складу передачі потрібно заповнювати під копірку, щоб було два примірники. Крім того, виявилося, що передавати вологі серветки не можна, а туалетний папір та шампунь повернули, заявивши, що вони є в тюремному кіоску.

Раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін заявив, що з середи журналісту перераховують гроші на рахунок, а в п'ятницю передачу доставлять в його камеру.

Як відомо, власний кореспондент "Укрінформу" в Парижі Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Російська влада назвала його полковником Головного управління розвідки Міноборони України і помістила під арешт на два місяці.

До нього досі не допустили українського консула.

Українська правда

Теми: Сущенко Росія
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