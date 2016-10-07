Парубий: прокуратуре следует начать дело из-за похищения Сущенко

295 просмотров
0
Пятница, 7 октября 2016, 15:41

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что украинская прокуратура должна начать расследование факта взятия в заложники в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом он заявил в пятницу, подводя итоги парламентской недели на канале "Рада".

"Я думаю, что прокуратуре следует начать производства по Уголовному кодексу, по статье о взятии в заложники, чтобы мы смогли выявить, кто именно были инициатором и исполнителем этого действия, чтобы они несли ответственность перед правосудием", – сказал он.

Парубий напомнил, что Рада уже отреагировала на это, приняв в среду обращение к мировому сообществу, чтобы мир мог действовать "более жестко в санкционной политике".

Как известно, собственный корреспондент "Укринформа" в Париже Сущенко был задержан в Москве по обвинению в шпионаже. Российская власть назвала его полковником Главного управления разведки Минобороны Украины и поместила под арест на два месяца.

К нему до сих пор не допустили украинского консула.

Украинская правда

Темы: Сущенко Парубий прокуратура Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Украинский журналист принес Сущенко первую передачу в СИЗО 7 октября 2016, 13:47
Консул РФ таки появился в украинском МИД 7 октября 2016, 12:44
Россия пытается сфабриковать обвинения против Сущенко – Климкин 7 октября 2016, 11:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Дипломаты впервые добились встречи с Сущенко
Прокуратура начала расследование депортации крымских татар 1944 года
Украинцу Сущенко в РФ предъявили официальное обвинение
Обстрелы боевиков не дают развести войска в Станице Луганской
Все новости
Кино

6 главных фильмов октября

Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz