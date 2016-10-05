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Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены

Среда, 5 октября 2016, 11:45
Рада просит мир осудить РФ за преследование Сущенко и Семены

Верховная Рада приняла заявление о незаконном лишении российскими властями свободы украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

За соответствующее постановление №5220 за основу и в целом проголосовали 245 депутатов.

Обращение адресовано Европейскому парламенту, парламентам государств-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, действующему главе ОБСЕ и министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Дуне Миятович.

"Требуем жесткой реакции мира", – сказала докладчица Мария Ионова

"Требуем освобождения Сущенко, закрытия абсурдного дела против Семены, чтобы он мог выехать из аннексированного Крыма", – добавила она.

В заявлении сказано: "Обращаемся к Вам с настойчивым призывом консолидировать усилия по освобождению украинских журналистов, осудить действия Российской Федерации, которые грубо нарушают права человека, содействовать немедленному допуску консульских должностных лиц Украины и адвоката к удерживаемому Роману Сущенко".

"Лишь совместными действиями Украины и международного сообщества мы можем остановить грубые нарушения прав человека, которые, к сожалению, становятся постоянной практикой в Российской Федерации", – говорится в нем.

30 сентября в Москве представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали спецкора "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, который поехал в Россию посетить близких родственников. Российские власти обвинили его в шпионаже. 1 октября суд арестовал украинского журналиста на 2 месяца, о чем стало известно позже.

"Роман Сущенко – не единственный украинский журналист, против которого сфабриковано надуманное дело. В частности, против другого гражданина Украины, журналиста Николая Семены, также было сфабриковано дело по надуманным обвинениям и сегодня против него во временно оккупированном Крыму начинается судебный процесс", – говорится в заявлении.

"Несмотря на протесты украинских властей и журналистских организаций, Семене не позволяют выехать из оккупированного Крыма на лечение", – подчеркивают нардепы.

Семена в сентябре 2015 года на территории материковой Украины написал статью "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма", которую разместил сайт "Крым. Реалии". Позже против него возбудили уголовное дело по статье о "сепаратизме".

Из "Оппозиционного блока" постановление поддержал лишь Юрий Павленко, из группы "Видродження" – депутаты Василий Гуляев, Артем Ильюк, Олег Кулинич и Виктор Остапчук, из "Воли народа" – Василий Петёвка и Евгений Рыбчинский.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СущенкоРосcияСМИВерховная РадаЕС
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