Парубій: прокуратурі слід розпочати справу через викрадення Сущенка

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 15:41

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що українська прокуратура повинна розпочати розслідування факту взяття в заручники в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це він заявив у п'ятницю, підбиваючи підсумки парламентського тижня на каналі "Рада".

"Я думаю, що прокуратурі слід розпочати провадження за Кримінальним кодексом, за статтею про взяття в заручники, щоб ми змогли виявити, хто саме були ініціатором і виконавцем цієї дії, щоб вони несли відповідальність перед правосуддям України", – сказав він.

Парубій нагадав, що Рада вже відреагувала на це, прийнявши у середу звернення до світової спільноти, щоб світ міг діяти "більш жорстко у санкційній політиці".

Як відомо, власний кореспондент "Укрінформу" в Парижі Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Російська влада назвала його полковником Головного управління розвідки Міноборони України і помістила під арешт на два місяці.

До нього досі не допустили українського консула.

Українська правда

Теми: Сущенко Парубій прокуратура Росія
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