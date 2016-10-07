Порошенко подписал отмену лицензий для виноделов

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Пятница, 7 октября 2016, 17:00

Президент Петр Порошенко подписал закон, который отменяет для небольших местных производителей плодово-ягодных вин из собственного сырья лицензию на оптовую продажу алкоголя, которая до сих пор составляла 500 тысяч гривен в год.

Он сделал это, посещая одно из винодельческих хозяйств в Одесской области.

По его словам, это будет способствовать существенному развитию виноделия в Украине и это вино прославит Украину в мире.

"Сегодня есть большое количество людей, которые начнут выращивать виноград, учиться производить вино, вспоминать и учиться", – сказал он.

Порошенко заявил, что юг Одесской области до сих пор был бедным, несмотря на благоприятные условия выращивания винограда.

"И что для этого (исправления ситуации – ред.) было нужно? Проложить дорогу, снять ограничения, дать возможность выращивать вино, дать возможность его продавать. Построить мосты в Румынию. Снять визы в Румынию, в Болгарию – езжайте, продавайте, делайте!" – сказал Порошенко.

Он также выразил убеждение, что безвизовый режим будет введен уже в октябре.

Как известно, Верховная Рада приняла этот закон 20 сентября.

Украинская правда

Темы: Порошенко экономика
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Комментарии — 3
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IP: 79.178.189.---dk565607.10.2016 18:18
А шо раньше мешало? После того как люди умерли от метилового спирта.
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:21
Це заслуга Саакашвілі, який добивався цих пільг для виноробів Шабо. (Одеська область) - Вікіпедія
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га07.10.2016 17:06
Румуни напевно не знають куди власне вино збувати.
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