РФ выносит на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии

122 просмотра
0
Суббота, 8 октября 2016, 05:28

Россия выносит на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"После голосования по французскому проекту резолюции будет рассмотрен альтернативный российский документ", - заявили в российской дипмиссии.

На 14:30 (21:30 по Киеву), согласно программе работы СБ ООН на субботу, назначено голосование по подготовленному Францией проекту резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо.

Однако постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил в пятницу, что предложение Франции призвано "спровоцировать вето России".

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

В пятницу, 7 октября, госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.

Темы: Росcия Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
РФ назвала "ерундой" обвинения США в хакерских атаках 8 октября 2016, 04:41
Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за подозрений в нарушении границ истребителями ВКС 8 октября 2016, 02:47
Керри: Санкции против РФ продлят, если "Минск" не будет выполнен 8 октября 2016, 02:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Найем: Украине навязывают жестокие условия "Минска"
МВФ считает проект бюджета реалистичным — Данилюк
МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для продолжения сотрудничества с Украиной
НАБУ завершило расследование против прокурора АТО Кулика
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии

Интервью

Писатели составляют из человеческих историй исторический фон – Паоло Джордано