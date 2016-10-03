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США припинили співпрацю з Росією щодо Сирії

Понеділок, 3 жовтня 2016, 20:57

США призупинили прямі переговори з Російською Федерацією щодо припинення вогню в Сирії.

Про це у понеділок, 3 жовтня, заявив речник Держдепартаменту США Джон Кірбі.

За його словами, до цього Вашингтон змусили невдалі спроби домогтися встановлення припинення вогню та нездатність Москви покласти край насильству, передає інформаційна агенція dpa. 

"Це рішення - не з тих, які легко ухвалюються", - наводить слова Кірбі агенція.

Кірбі нагадав про інтенсивні ракетно-бомбові удари з боку російської та сирійської авіації по житлових кварталах, інфраструктурі та лікарнях Алеппо, а також про бомбардування гуманітарного конвою поблизу міста, яке мало місце у вересні.

"На жаль, Росія не спромоглася дотримуватися своїх власних зобов'язань (…), а також не була готова чи була не в змозі гарантувати дотримання сирійським режимом тих умов, на які погодилася Москва", - наголосив речник Держдепу США. 

Німецька хвиля

Теми: СШАРосіяСирія
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