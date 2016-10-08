СМИ опубликовали видео, где Трамп рассказывает о приставаниях к женщинам

Газета Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп рассказывал о приставаниях к женщинам.

Об этом сообщает ВВС.

"Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - сказал Трамп телеведущему Билли Бушу в разгар беседы.

Далее бизнесмен и политик хвалился своей попыткой соблазнить замужнюю женщину и прикосновением к интимным местам ряда других женщин.

Кроме того, Трамп заметил в беседе с ведущим, что его автоматически влекут к себе красивые женщины, и он часто пытается их поцеловать.

Как заметил в пятницу Трамп, это была "шутка из раздевалки" и "частный разговор".

"Билл Клинтон говорил мне куда худшее на поле для гольфа. Извиняюсь, если я обидел кого-нибудь", - сказал республиканец.