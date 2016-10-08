Польша никогда не согласится с российской оккупацией Украины - министр обороны

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Суббота, 8 октября 2016, 16:24

Варшава никогда не согласится с фактом оккупации Россией части территории Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич во время посещения места расположения штаба Литовско-польско-украинской бригады в Люблине, передает Укринформ.

"Третий год продолжается оккупация территории нашего украинского союзника. Это ситуация, с которой в Европе нельзя соглашаться. Ни одна страна не имеет права пытаться урегулировать политический конфликт путем оккупации территории другой страны. Польша никогда с этим не согласится", - заявил Мацеревич.

Он добавил, что в вопросе безопасности позиция Польши и стран восточного фланга НАТО будет "бескомпромиссной и никогда не изменится".

Польский министр также отметил "очень большую" роль совместной бригады в интенсификации взаимных контактов между Украиной, Польшей и Литвой.

Темы: Польша
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IP: 195.138.81.---Kotia08.10.2016 16:53
Є все ж у Польщі розумні люди ...
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