Польша никогда не согласится с российской оккупацией Украины - министр обороны

Варшава никогда не согласится с фактом оккупации Россией части территории Украины.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич во время посещения места расположения штаба Литовско-польско-украинской бригады в Люблине, передает Укринформ.

"Третий год продолжается оккупация территории нашего украинского союзника. Это ситуация, с которой в Европе нельзя соглашаться. Ни одна страна не имеет права пытаться урегулировать политический конфликт путем оккупации территории другой страны. Польша никогда с этим не согласится", - заявил Мацеревич.

Он добавил, что в вопросе безопасности позиция Польши и стран восточного фланга НАТО будет "бескомпромиссной и никогда не изменится".

Польский министр также отметил "очень большую" роль совместной бригады в интенсификации взаимных контактов между Украиной, Польшей и Литвой.