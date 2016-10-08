Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

На экстренном заседании Совбеза ООН Российская Федерация заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает РИА Новости по итогам голосования.

В своем выступлении после голосования по данной резолюции постпред Украины при СБ ООН Владимир Ельченко отметил, что ее поддержка Совбезом ООН могла бы предотвратить то, что может стать одной из наиболее серьезных гуманитарных трагедий современности.

Как известно, на заседании СБ ООН, которое созвано Россией, планируется рассмотреть два проекта резолюций о полном запрете полетов военной авиации над Алеппо в Сирии.

Документ, который подготовила Франция, содержит призыв к РФ и США немедленно возобновить перемирие в Алеппо, часть населения которого оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Россия заявляла о неприемлемости такой резолюции и подготовила для рассмотрения свой проект резолюции.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН, проект резолюции по Сирии, который продвигает Москва, не содержит ни слова о прекращении авиаударов по гражданским кварталам Алеппо, которые наносят силы Асада и авиация РФ, вызывая массовые жертвы среди мирного населения.

Отмечалось, что российская сторона не провела консультации с другими членами Совета, которые не смогли внести свои предложения к ее проекту.

Ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между РФ и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.