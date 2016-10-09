Канада вводит безвизовый режим для Болгарии

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Воскресенье, 9 октября 2016, 03:35

Правительство Канады приняло решение о поэтапном введении безвизового режима для граждан Болгарии с 1 мая 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Болгарии по итогам телефонного разговора, состоявшегося между болгарским премьером Бойко Борисовым и его канадским коллегой Джастином Трюдо, передает Укринформ.

"Премьер-министр Канады Трюдо ознакомил своего болгарского коллегу с огромным объемом работы канадского правительства по введению безвизового режима для болгарских граждан. Премьер Трюдо пообещал, что с 1 мая 2017 года в Канаду без виз смогут ездить болгарские граждане, которые ранее посещали страну, владельцы виз США, а также представители бизнеса. Правительство Канады приложит все усилия для того, чтобы до конца 2017 года безвизовый режим распространялся на всех граждан Болгарии", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в связи с большим объемом работы и перенастройкой системы, сроки введения безвизового режима могут быть отодвинуты до мая 2018 года, но не позже.

Премьеры двух стран положили техническую подготовку вопроса о безвизовом режиме на министров внутренних дел двух стран.

Темы: Канада визы Болгария
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