ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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Воскресенье, 9 октября 2016, 09:45

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с перемещением южного циклона 9 октября в Украине, кроме западных областей, ожидается дождливая погода: в течение 9 октября в центральных и северных областях сильные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью 9 октября в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях очень сильные дожди", - сообщает ГСЧС.

Она призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: погода
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