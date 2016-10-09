Лавров рассказал о "терпении" России и "агрессивной русофобии" США

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Воскресенье, 9 октября 2016, 16:02

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о коренных изменениях в отношениях России и США.

В интервью "Первому каналу", текст которого размещен на сайте МИД РФ, отвечая на реплику ведущего, что заявления о коренных изменениях в отношениях очень серьезны, Лавров сказал: "Конечно, но это же, по-моему, факт".

"Мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют "стратегическим терпением", - ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины. Мы об этом говорили", - отметил Лавров.

По его словам, Россия зафиксировала коренное изменение обстоятельств "в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России".

"Речь идет не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность", - отметил Лавров.

"Это приближение НАТО и ее военной инфраструктуры к нашим границам, развертывание там американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического альянса, ПРО, причем в ее европейском и азиатском сегменте по периметру наших границ и границ наших союзников. Конечно, санкции – это проявление недружественных, я бы сказал, враждебных действий", - сказал министр.

Он также считает, что не у всех в США получается выстраивать отношения с Россией "без детских обид".

"Это да. Кстати, насчет подростков, когда Джон Керри был назначен Государственным секретарем США, мы с ним об этом говорили и оба согласились, что отношения необходимо выстраивать по-взрослому, даже термин этот был использован, без детских обид. Но не у всех получается", — сказал он.

Отвечая на вопрос о природе обид американцев, Лавров отметил, что "тут, может быть, что-то личное".

"Какой-то деятель может иметь какое-то внутреннее чувство, что Америка чего-то не делает так, как хотелось бы, или пытается это делать, а у нее не получается. Чувство постепенного, но все-таки ухода этой всемогущественности. Это понятно для меня. Это болезненный процесс. Столетиями Запад, если брать его в целом, правил миром", - сказал Лавров.

Украинская правда

Темы: Росcия США
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IP: 130.180.211.---поліщук ua09.10.2016 16:29
Обычная русофобия - это желание жить в свободной стране и любить свою страну, а не кремлевскую братву.
Политическая русофобия - это жажда достойной жизни, свободной от власти кремлевской братвы.
Агрессивная русофобия - это когда люди требуют уважения к человеку,
когда требуют справедливый суд, и когда не уважают бандитов и блатных.
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IP: 207.244.77.---Roman Kotsur09.10.2016 16:28
Смердючий агресор i окупант вважає "детской обидой" окупацію Криму, Донбасу и вбиство українців. Паскуда фашистська.
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