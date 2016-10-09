На Житомирщине нашли тело полицейского: предварительно - самоубийство

00
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 18:07

В Житомирской области в лесополосе между селами обнаружили тело мужчины - работника полиции.

Об этом 9 октября сообщили в облуправлении Нацполиции.

"Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в полицию около 13.30 9 октября. На месте происшествия было установлено, что погибший - 29-летний житель с. Новая Романовка, инспектор Новоград-Волынского отдела полиции", - отметили в НП.

Предварительно установлено, что погибший на почве бытового конфликта ушел из дома вечером 7 октября и впоследствии совершил самоубийство, взорвав гранату.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Украинская правда

Темы: Житомир полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
У компании Фирташа отобрали 95 га леса на Житомирщине 5 октября 2016, 16:09
Конкурсная комиссия избрала Гундича председателем Житомирской ОГА 4 октября 2016, 20:34
Житомирский облсовет избрал председателем депутата БПП 26 сентября 2016, 20:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ
Украинка выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию
Украинцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии зимой
В парламент Грузии проходят три партии – ЦИК
Все новости
Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

Двигатели культуры

Как устроен рабочий процесс “Dakh Daughters” и как уживаются участницы коллектива