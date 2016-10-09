Выборы в Грузии: Пророссийской партии не хватает 0,01%, чтобы войти в парламент
Результаты политической силы "Альянс патриотов Грузии. Объединенная оппозиция", которую грузинские наблюдатели и журналисты называют пророссийской, балансирует грани проходного барьера на парламентских выборах в Грузии.
Об этом свидетельствуют оперативные данные о результатах выборов, обнародованные на сайте грузинского Центризбиркома.
По результатам подсчета 99,41% протоколов "Альянс патриотов" имеет 4,99% голосов. Для того, чтобы попасть в парламент, данное политическое объединение должно набрать минимум 5%.
Экзит-поллы также прогнозировали показатели "Альянса", близкие к 5%.
В случае если по окончательным результатам эта партия не преодолеет проходной барьер, в парламент страны по партийным спискам пройдут только две партии – текущая партия власти "Грузинская мечта" и партия Саакашвили "Единое национальное движение". Первая получила 48,61% поддержки, вторая – 27,04%.
Подробно о ходе выборов читайте в статье ЕП "Второе поражение Саакашвили - репортаж с исторических выборов в Грузии".