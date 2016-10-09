"Грузинская мечта" Иванишвили победила на выборах в Грузии - 99% бюллетеней

1301 просмотр
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 19:39

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,61% голосов избирателей на парламентских выборах по итогам подсчета 99,41% голосов избирателей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК Грузии, по состоянию на вечер 9 октября обработаны данные с 3680 избирательных участков из 3702.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую проголосовали 27,04% избирателей.

В настоящее время больше ни одна партия или блок не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Наиболее близки к преодолению барьера "Альянс патриотов Грузии", который, по последним данным, набрал 4,99% голосов, и партия Ираклия Аласания "Свободные демократы", у которой 4,59% голосов.

Темы: виборы Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В ОБСЕ признали факты насилия на выборах в Грузии 9 октября 2016, 18:55
Выборы в Грузии: Пророссийской партии не хватает 0,01%, чтобы войти в парламент 9 октября 2016, 18:37
В партии Саакашвили заявляют о фальсификации выборов и готовят план 9 октября 2016, 17:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сборная Украины одержала первую победу под руководством Андрея Шевченко
Климкин о безвизовом: Решение будет в октябре-ноябре
"Грузинская мечта" Иванишвили победила на выборах в Грузии - 99% бюллетеней
В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ
Все новости
#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж

Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz