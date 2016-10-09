"Грузинская мечта" Иванишвили победила на выборах в Грузии - 99% бюллетеней

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,61% голосов избирателей на парламентских выборах по итогам подсчета 99,41% голосов избирателей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК Грузии, по состоянию на вечер 9 октября обработаны данные с 3680 избирательных участков из 3702.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую проголосовали 27,04% избирателей.

В настоящее время больше ни одна партия или блок не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Наиболее близки к преодолению барьера "Альянс патриотов Грузии", который, по последним данным, набрал 4,99% голосов, и партия Ираклия Аласания "Свободные демократы", у которой 4,59% голосов.