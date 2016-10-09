Почти 800 освобожденных по "закону Савченко" совершили новые преступления - Троян

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Воскресенье, 9 октября 2016, 23:44

На сегодняшний день от дальнейшего отбытия наказания по "закону Савченко" уже освобождены 8,2 тыс. осужденных, из которых 785 человек, или 10%, изобличены в совершении новых преступлений.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

Из этих новых преступлений: 22 — умышленное убийство, 18 — нанесение ТТП, 10 — изнасилование, 405 — кража, 131 — грабеж, 66 — разбой, 39 — мошенничество, 20 — хулиганство.

В целом в Украине за восемь месяцев 2016 г. по сравнению с таким же периодом 2015-го количество содеянных преступлений, в частности, с применением оружия, возросло на 23%, в первую очередь за счет преступлений имущественной направленности (60% от всех), в частности: краж — на 36% (с 181, 8 тыс. до 247,8 тыс.); ограблений — на 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.); мошенничеств — на 22% (с 31,3 тыс. до 38,2 тыс.); незаконного завладения транспортными средствами — на 17% (с 7,1 тыс. до 8,3 тыс.).

Кроме этого, зарегистрировано увеличение количества: изнасилований — на 80% (с 176 до 317);  разбойных нападений — на 27% (с 2,1 тыс. до 2,7 тыс.); тяжких телесных повреждений, приведших к гибели, — на 8% (с 420 до 454); хулиганства — на 14% (с 2,8 тыс. до 3,2 тыс.).

Уровень преступности на 10 тыс. населения возрос до 107 преступлений против 88 в прошлом году, в том числе тяжких и особо тяжких — 37 против 29. Увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах: с 51 тыс. до 74 тыс., что составляет 16% от общего количества (в прошлом году — 14%).

Темы: полиция криминал
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