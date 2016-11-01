МИД: Европарламент может внести в повестку дня вопрос безвиза после 7 ноября

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Вторник, 1 ноября 2016, 03:32

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что внесение в повестку дня Европейского парламента рассмотрения вопроса возможности введения безвизового режима Украины с ЕС может произойти после 7 ноября.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

Зеркаль заявила, что институты ЕС могут решить вопрос о приостановлении действия безвизового режима уже на следующей неделе.

"На следующей неделе запланирован триалог по пресечению безвизового режима - это 7 ноября. И если 7 ноября они придут к компромиссному решению, то после этого появится в повестке дня уже отметка о рассмотрении механизма прекращения безвизового режима", - отметила она.

По ее словам, в МИД настаивают на том, чтобы вопрос введения безвизового режима был вынесен на заседание постоянных представителей - послов стран Европейского Союза, "чтобы по нам было принято такое решение, как по Грузии после или перед их выборами ".

Темы: МИД
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