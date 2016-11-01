В Италии из-за землетрясения 15 тыс людей остались без крова

В Италии более 15 тысяч людей остались без жилья в результате самого мощного с 1980 года землетрясения в стране.

Об этом сообщили итальянские власти, передает ВВС.

Удар стихии пришелся по нескольким городам и деревням. Никто не погиб, но 20 человек были ранены, серьезно пострадал район вокруг города Норча.

Многие люди, оставшиеся без жилья, живут у родственников и друзей. Как сообщило агентство по защите населения, оно предоставляет помощь примерно 15 тысячам человек, из которых 10 тысяч пока живут в палатках и спортивных залах.

Около 4 тысяч человек разместились в отелях на Адриатическом побережье.

Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в Италии 30 октября.

Напомним, 24 августа центральную Италию всколыхнуло землетрясение, которое, по данным Национального института геофизики и вулканологии, имело магнитуду 6.0 баллов. В результате него погибли 293 человека.