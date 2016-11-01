Глава контрразведки МІ5: РФ представляет угрозу для Великобритании

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Вторник, 1 ноября 2016, 05:02

Россия представляет собой растущую угрозу стабильности Великобритании и использует все современные средства для достижения целей.

Об этом заявил глава службы контрразведки Великобритании МІ5 Эндрю Паркер, пишет газета The Guardian.

Он отметил, что в то время, как больший акцент сделан на исламском экстремизме, растет опасность со стороны других стран, наиболее "заметна" из которых Россия.

"Она использует весь свой ряд государственных органов и полномочий, чтобы протолкнуть свою внешнюю политику за рубежом все более и более агрессивными способами - с участием пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак. Россия "работает" по всей Европе и в Великобритании. Работа МІ5 -  противостоять этому", - заявил Паркер.

Он добавил, что у России много офицеров разведки в Великобритании.

"Российские цели включают в себя военные секреты, промышленные проекты, экономическую информацию, политику правительства и внешнюю политику", - отметил Паркер.

Темы: Великобритания Росcия
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