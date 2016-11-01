ГПУ проверит, как депутаты с $100 тыс. налички на руках уплатили налоги

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Вторник, 1 ноября 2016, 11:21

Генеральная прокуратура проверит уплату налогов народными депутатами, которые задекларировали более 100 тысяч долларов наличными.

Об этом он рассказал на брифинге во вторник.

"Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали наличные более $100 000", – сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, этот анализ будет состоять из обращения в Государственную фискальную службу с требованием предоставить информацию об уплаченных налогах, которые засвидетельствуют легальность или нелегальность задекларированных средств.

Он напомнил, что уклонение от налогов в значительных размерах от 665 тыс. грн. является преступлением небольшой тяжести со сроком давности 2 года, более 1 млн 995 тысяч – преступление средней тяжести (срок давности два года), уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах – 3 млн 325 тысяч гривен является тяжким преступлением со сроком давности 10 лет.

"Исходя из этих квалификаций, те, кто уклонялся от налогов, могут получить от 2 до 15 лет тюремного заключения", – отметил Луценко.

Также ГПУ собирается проверить банковские вклады декларантов.

"Для этого мы обращаемся к Государственной службе финансового мониторинга, в обязанности которой входит проверка любых вкладов более 150 тысяч гривен", – сказал генпрокурор.

"Еще одна важная статья декларации – подарки. Как вы знаете, многие народные избранники имеют щедрых и богатых дарителей. Это не запрещено законом, но закон предусматривает проверить самих дарителей ", – отметил Луценко.

"Мы также обращаемся к ГФС проверить уплату налогов дарителями", – добавил он.

Также Генпрокуратура намерена получить от Государственной фискальной службы информацию об оплате налогов декларантами со счетов за рубежом.

Еще один момент: по словам Луценко, недвижимость за рубежом практически не указана в декларациях, потому что оформляется на юридических лиц. В то же время генпрокурор отметил, что в случаях присутствия таковой в электронной декларациях, достоверность данных проверит Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларация Генпрокуратура
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Комментарии — 4
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IP: 91.209.118.---Michael_0501.11.2016 12:36
Без якоїсь офіційної процедури легалізації, зі сплатою відповідних податків, весь цей публічний стриптиз просто верх ідіотизму.
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IP: 93.74.65.---Катя Римман01.11.2016 12:03
formalin:
так а если набу не справляется? сидеть и смотреть, как коррупционеры выходят сухими из воды и дальше продолжают богатеть?
Дело Лещенко было очень показательным... и теперь к тому же каждый коррупционер сможет пользоваться Сережиным "мама подарила"
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IP: 217.118.83.---petrius01.11.2016 11:41
Гадюшник обычно под камнями, а тут на самом верху пирамиды власти... Надежу вселяет то, что через это позорное явление проходили все страны в той или иной степени. Не все выходили... Тут надежда на новые исполнительные органы и на активную часть общества. Это позорное явление должно быть уничтожено. Коррупция - результат тех условий, что есть в государстве. Не будет условий, не будет и коррупции. Осетры в болотах не водятся, а лягушки не приживаются в горных реках.
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IP: 93.75.36.---formalin01.11.2016 11:41
А ті, хто мають вкрадену тисячу, можуть не турбуватися? Луценко, займайся своїми справами і не лізь у справи НАЗК, НАБУ, САП... Поясни для початку статки свого сімейства, показавши доходи і видатки бізнесу дружини та сина...
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