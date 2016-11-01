Луценко рассказал, как нардепы "стучат" друг на друга

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Вторник, 1 ноября 2016, 11:52

Народные депутаты просят проверить декларации друг друга на предмет законности получения доходов.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я уже получаю заявления народных депутатов друг на друга проверить то или другое. Вот вчера проверял заявление о книге "Апостол" народного депутата Игоря Грынива", - сказал Луценко.

Он пояснил, что Грынива упрекали в том, что он якобы владеет старинной книгой "Апостол", которая исчезла из библиотеки Вернадского. Генпрокурор пояснил, что у Грынива есть старинная книга "Апостол", изданная во Львове. Таких книг  около 100 в мире. Но из библиотеки Вернадского исчез "Апостол", изданный Иваном Федоровым в Москве.

"Докладываю для взволнованных. Грынив владеет книгой "Апостол", изданной во Львове. Таких книг около 100. А из библиотеки Вернадского исчезла книга, изданная Федоровым в Москве", - сказал Луценко.

Он отметил, что ГПУ рассмотрит все обращения.

Как известно, первая печатная книга в Украине, "Апостол" Ивана Федорова 1574 года, исчезла из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки имени.И. Вернадского.

Татьяна Кусок, УП

Темы: декларация Луценко
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