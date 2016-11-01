Луценко: НАПК работало в ужасных условиях, его деньги могли разворовать

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что деньги, выделенные на деятельность НАПК, были разворованы, из-за чего агентству пришлось работать в ужасных условиях.

Об этом он сказал во время брифинга во вторник.

"Если кто-то был в помещении НАПК, тот мог убедиться, что они действительно действовали в ужасающих условиях. Технических, с китайскими компьютерами, без своих роутеров, с очень изношенной мебелью и энергетическими сетями", – сказал он.

"Безусловно, мы дадим оценку уже теперь, когда закончился первый этап, того, как были использованы средства, выделенные ПРООН для разработки этой системы. И там также есть очень много тревожных сигналов. В том числе, как нам представляется, нецелевое использование средств. В том числе, касательно отмывания средств в особо крупных размерах через зарубежные "стиральные фирмы", – добавил Луценко.

Генпрокурор пояснил, что ранее правоохранители этого не делали, чтобы не сорвать декларирование.

Также он добавил, что СБУ проверит возможные DDoS-атаки на системы НАПК. Он заявил, что ожидает на соответствующее обращение агентства для начала этого расследования.

Как известно, Луценко также рассказал, что правоохранители проверят, как чиновники платили налоги со значительных сумм.

Олег Шанковский, УП